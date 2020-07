Juve-Toro e Lazio-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Trappole Scudetto"

Sarà un weekend di campionato tutto da vivere. Si parte forte con un paio di anticipi che potrebbero influenzare la corsa al titolo. Non a caso, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive: "Trappole Scudetto". La rosea, sempre in prima pagina, aggiunge: "Un sabato ad alta tensione. Toro e Milan provano a fermare le favorite per il titolo: la Juve deve guardarsi da Belotti. Ibra subito o in corsa può far male a una Lazio senza Immobile e Caicedo".