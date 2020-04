L'apertura del CorSport: "La presa in giro"

"La presa in giro": questa l'apertura odierna del Corriere dello Sport. Conferenza stampa di Conte per il nuovo DPCM. Dal 4 maggio il via agli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. Il Premier Conte disegna una fase 2 per il Paese molto graduale. Per lo sport, bocciato il protocollo medico: verrà cambiato. Il Ministro Spadafora non regala alcuna certezza: "Vedremo, nulla è scontato ma non sono un nemico del calcio".