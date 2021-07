L'apertura del QS: "Green Pass per gli stadi"

"Green Pass per gli stadi", titola questa mattina in apertura il QS. Si va verso una riapertura al 50% di tutti gli impianti: per l'accesso sarà necessario essere muniti del Green Pass. Intanto la Premier pensa all'obbligo vaccinale per tutti i calciatori. Spazio infine al mercato: Ronaldo, Kessie e Lukaku sono corteggiati da mezza Europa, secondo il quotidiano.