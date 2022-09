MilanNews.it

"Il Milan vola grazie a Giroud", titola così il QS nella prima pagina dell'edizione odierna, che poi aggiunge "E' in vetta con il Napoli". Il successo con la Samp, firmato Messias e Giroud, autore del gol decisivo del 2-1, porta i rossoneri al primo posto in classifica in attesa della gara di oggi dell'Atalanta.