"La Babele del calcio nell'ora più dura". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del QS in merito alla ripresa del campionato italiano. È scontro totale - si legge - Gravina: "Non firmerà mai per lo stop". Ma intanto c'è l'allarme Dybala, ancora positivo al Coronavirus dopo il quarto tampone.