L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Milan da paura"

"Milan da paura" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura commentando così la vittoria per 4-0 del Milan in casa dell'Udinese. Rafa Leao e Pavlovic hanno trovato i due gol del vantaggio nel primo tempo. Poi, nella ripresa, ecco i gol di Theo Herandez e Tijjani Reijnders che hanno fissato il risultato finale sullo 0-4 per i rossoneri. Nel mezzo, anche lo spavento per Mike Maignan, scontratosi col compagno Jimenez e finito in ospedale con un trauma cranico: gli accertamenti, fortunatamente, hanno dato esito negativo.

Di seguito il tabellino della partita:

UDINESE - MILAN 0-4

RETI: 42' Leao, 45' + 1 Pavlovic, 74' Theo Hernandez, 81' Reijnders.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (76' Pafundi), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric (64' Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (76' Payero), Kamara (64' Rui Modesto); Atta; Lucca (83' Pizarro). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Palma, Kabasele, Giannetti. All. Kosta Runjaic.

MILAN (3-4-3): Maignan (55' Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez (73' Sottil), Reijnders, Fofana, Theo Hernandez (81' Bartesaghi); Pulisic, Jovic (73' Abraham), Leao (81' Terracciano). A disp.: Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bondo, Camarda, Joao Felix, Musah. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Del Giovane e Rossi.

IV UOMO: Crezzini.

VAR: Marini.

AVAR: Massa.

NOTE: Recupero: primo tempo 1', secondo tempo 5'. Ammoniti Bijol eTerracciano. Mike Maignan è uscito per infortunio, riportando un trauma cranico ed è stato trasferito all'ospedale di Udine.