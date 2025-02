L'apertura della Gazzetta: "Milan a tutto Felix. Serve la spinta per la Champions"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan a tutto Felix. Serve la spinta per la Champions". Dopo la rete all'esordio in Coppa Italia contro la Roma, stasera alle 18 in casa dell'Empoli il portoghese, arrivato in rossonero in prestito secco dal Chelsea durante il mercato invernale, farà il suo debutto da titolare con la maglia del Diavolo. Contro i toscani, la squadra di Conceiçao deve vincere a tutti i costi per risalire la classifica e non perdere ulteriore terreno dal quarto posto.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Rosi l. - Yoshikawa

IV: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi