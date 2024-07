L'apertura della Gazzetta: "Milan capovolto"

"Milan capovolto" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla rivoluzione in casa Milan, a partire dallo staff tecnico e medico. Fonseca e Ibrahimovic scatenati, si legge su la rosea. Dopo i troppi infortuni che hanno pesantemente condizionato la scorsa stagione ci sono stati dei cambiamenti nei preparatori.

Il club di via Aldo Rossi, chiuso l'arrivo di Alvaro Morata in avanti, è al lavoro ora per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore, è spuntato il nome di Samardzic dell'Udinese, profilo diverso da Fofana e per questo alternativo. Se il francese è un mediano tutto muscoli e forza fisica, il serbo porterebbe qualità e visione di gioco al centrocampo milanista.