L'apertura della Gazzetta: "Milan senza pace. Che bufera su Conceiçao"

vedi letture

"Milan senza pace" recita oggi il titolo di apertura lanciato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, che parla senza mezzi termini di "bufera su Conceicao". Secondo il suo portavoce, infatti, il portoghese sarebbe scontento di club e squadra, anche se il diretto interessato smentisce la versione. "Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me" le sue parole di Conceiçao rilasciate alla Rosea.

Fino al pomeriggio, la giornata di ieri di Sergio Conceiçao è stata come sempre incentrata sul calcio, sull'allenamento e sulla preparazione della prossima partita in casa del Lecce. Poi però sono iniziate a circolare alcune voci messe in giro dal suo portavoce portoghese in merito a tutta l'insoddisfazione del tecnico rossonero, il quale si sarebbe lamentato di diverse cose: del Centro Sportivo di Milanello, della scarsa preparazione atletica della squadra, dell'assenza di impegno da parte del gruppo e in particolare dei suoi giocatori di riferimento e soprattutto della mancanza di supporto da parte della dirigenza e del proprietà visto che non ha mai conosciuto di persona Gerry Cardinale.