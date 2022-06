L'apertura della Gazzetta, parla Pioli: "Scudetto, non ti mollo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Scudetto, non ti mollo". Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, a La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha deciso oggi di riportare l'intervista in apertura in prima pagina; "Sto vivendo un'estate da sogno. È la più bella di tutta la mia vita". Il tecnico dei rossoneri è al mare: "Non sono mai stato così milanista. I miei giocatori mi mancano già. Non vedo l'ora di ricominciare per difendere quel titolo...".