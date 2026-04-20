L'apertura della Gazzetta su Milan e Juventus: "Champions, eccoci"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina su Milan e Juventus: "Champions, eccoci". Ieri pomeriggio i rossoneri hanno battuto 1-0 l'Hellas Verona grazie ad un gol di Rabiot e hanno fatto tre passi importanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Con questi tre punti, il Diavolo ha riagganciato il Napoli al secondo posto e ha allunga a +8 sul quinto posto dove ci sono Como e Roma. Alla formazione di Allegri mancano sette punti per avere la certezza di partecipare il prossimo anno alla massima competizione europea per club.

In serata è arrivato poi il successo anche della Juventus che ha sconfitto 2-0 il Bologna grazie ai gol di David e Thuram, rafforzando così la loro quarta posizione a +5 sulle due squadre al quinto posto. E domenica prossima a San Siro è in programma il big-match tra rossoneri e bianconeri, che ieri hanno fatto entrambi passi importanti verso la Champions.