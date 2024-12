L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Theo spalle al muro"

vedi letture

"Theo spalle al muro" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Faccia a faccia tra il terzino francese e il tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore duro con il laterale rossonero: "Devi pensare solo al Milan". L'ex Real è uno di quei giocatori che, secondo il tecnico milanista, non sta giocando con l'atteggiamento giusto e per questo ieri ha avuto un colloquio con lui, nella speranza di provargli una reazione e un cambio di rotta immediato.

Dopo Theo, Fonseca avrà dei faccia a faccia con altri giocatori che stanno deludente parecchio come per esempio capitan Calabria e Tomori. L'obiettivo è farli reagire immediatamente perchè in questo momento il Milan ha bisogno di tutti per risalire la classifica in campionato. Vedremo se domenica contro il Genoa, Theo avrà un turno di riposo per fargli resettare la testa oppure se avrà subito una chance di riscatto.