L'apertura della Gazzetta sull'Italia: "Wembley arriviamo!"

"Wembley arriviamo!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Azzurri a Londra per ritornarci nelle finali, si scalda la vigilia degli ottavi con l'Austria nello stadio mito. Partenza ritardata e un caso: inginocchiarsi oppure no? Bonucci spiegherà la linea: probabilmente tutti in piedi. Intanto dalla Pellegrini a Baldini, la carica di 11 ori olimpici: "Fate come noi". Rivalità infinita: dalla guerra allo sci fino a Pablito.