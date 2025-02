L'apertura della Gazzetta: "Toro spacca Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Toro spacca Milan". La reazione tanto sperata dopo l'eliminazione dalla Champions League non è arrivata, anzi a Torino arriva un'altra mazzata per i rossoneri che rischiano di vedersi allontanare ulteriormente il quarto posto in classifica se stasera la Juventus dovesse battere il Cagliari (andrebbe a +8). In casa dei granata, il Diavolo è stato tradito ancora una volta da Maignan che ha provocato l'autogol di Thiaw e da Pulisic che ha fallito un rigore. Male anche gli altri, in particolare Leao che è stato sostituito all'intervallo da Conceiçao.

Il tecnico rossonero è sempre più nei guai perchè si sa che senza la qualificazione alla prossima Champions League il suo destino sulla panchina milanista sembra essere segnato. Nonostante il momento delicato, il portoghese ci crede ancora e non ha nessuna intenzione di mollare: "Ve lo voglio dire col cuore, non è finita la stagione. Noi stiamo qua forti e tutti insieme vogliamo lavorare fino a fine stagione per avere gli obiettivi che vogliamo, che è il quarto posto. E su questo ve lo garantisco, sono qui a lavorare giorno e notte se ho bisogno starò a Milanello quanto serve, non me ne frega niente perché saremo là, competitivi fino alla fine per arrivare al quarto posto".