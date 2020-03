L'apertura della Gazzetta: "ViA libera"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "ViA libera". Con l'ufficialità dello spostamento degli Europei all'estate del 2021, la Serie A avrà a disposizione anche tutto il mese di giugno per portare a termine il campionato. La data della ripresa dovrebbe essere fissata nel 2 maggio per poi terminare a fine giugno, o altrimenti iniziare nei weekend successivi di maggio per poi arrivare a luglio inoltrato. La finale di Europa League è stata fissata per il 24 giugno, quella di Champions il 27 dello stesso mese.