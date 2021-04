L'apertura di Tuttosport: "Bomber di mercato". Vlahovic, tentazione Milan

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Bomber di mercato". Gli uomini gol saranno al centro delle prossime trattative di mercato, a partire da Belotti, per cui si è fatto vivo il Lione, mentre su Dybala si muovono il Paris Saint Germain e la Premier League, con Chelsea e Manchester United in prima fila. Poi c'è Vlahovic, e la tentazione del Milan di affidargli il ruolo di vice Ibrahimovic per la prossima stagione.