Guai in casa rossonera, Tuttosport in edicola questa mattina dedica questo titolo nel taglio basso alla squadra di Pioli: "Calhanoglu va ko e l'Inter lo tenta". Infortunio per il turco alla caviglia che gli farà saltare Celtic, Roma e Sparta Praga. I nerazzurri provano a corteggiarlo per convincerlo a cambiare sponda a Milano.