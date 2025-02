L'eliminazione del Milan ha un volto ben preciso. La Gazzetta: "Follia Theo"

L'eliminazione del Milan ha un volto ben preciso, quello di Theo Hernandez, cupo, ammutolito, pensieroso, al momento della sua uscita dal campo. Ed è giusto ribadire che il francese non è sceso negli spogliatoi perché Sergio Conceiçao l'ha sostituto, ma perché l'arbitro Marciniak l'ha espulso per doppia ammonizione.

In una partita del genere un giocatore come Theo Hernandez non si può permettere una sciocchezza del genere, immagine perfetta della stagione più che deludente del terzino in maglia numero 19, che oltre ad essere stato multato dal club rischia seriamente di mettere in discussione il suo futuro in rossonero. Dalla parte del suo entourage continua a trapelare la narrazione secondo la quale il francese vorrebbe continuare al Milan perché felice a Milano, ma in campo sembrerebbe tutt'altro.

E la conferma è arrivata con l'espulsione di ieri, commentata in prima pagina da La Gazzetta dello Sport con un "Follia Theo".