L'elogio del CorSport: "Chukwueze bis, è l'uomo in più"

Grande protagonista della serata di ieri, a margine degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, è stato l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze che ieri è partito titolare, ha giocato per tutti i 90 minuti e ha segnato una doppietta nei primi 23. Tutto questo nella serata in cui ha toccato le 50 presenze ufficiali con la maglia del Milan: un regalo non da poco per Chukwu che adesso si candida ad avere un ruolo sempre più centrale in questo Milan.

E il Corriere dello Sport questa mattina parla proprio di questo aspetto, notando la crescita e il miglioramento del nigeriano. Il titolo recita: "Chukwueze bis, è l'uomo in più". Nell'occhiello si legge: "Una riserva che chiede spazio a Fonseca". Pensiero rinforzato anche nel sottotitolo: "La punta ha dimostrato di essere in gran forma firmando due reti e si prenota per la sfida con l'Atalanta". Trovare anche la continuità di un giocatore come Chukwueze, l'anno scorso illuminato a intermittenza, potrebbe essere un'arma in più non da poco.