L'enigma della Gazzetta: "Non si capisce quale calcio voglia Fonseca"

vedi letture

L'esordio contro il Torino ha lasciato tanti punti interrogativi sui quali questa mattina La Gazzetta dello Sport si è interrogata: "Come gioca il Milan? Qual è il calcio del nuovo allenatore Paulo Fonseca?".

L'esordio contro i granata non ha risposto a nessuna delle due domande, anche perché quello di sabato scorso è stato un Milan ibrido, senza un'identità forte ed ancora fortemente aggrappato a certi principi dell'era Pioli, con l'aggravante, scrive la rosea, di disattenzioni difensive gravi. Essenzialmente è cambiato poco e nulla rispetto alle promesse fatte ad inizio stagione da Paulo Fonseca, anche perché il modulo è rimasto lo stesso: il 4-2-3-1.

Quindi per il momento non si capisce che tipo di calcio ha in mente Fonseca per questo Milan, se più di possesso o di aggressione, ma ci sta che ad agosto il tutto sia ancora in fase sperimentale. Serve non solo tempo, ma anche tanta pazienza.