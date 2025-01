L'Esportiu in prima pagina sulla trasferta del Girona a San Siro: "È vero"

Quella di stasera contro il Milan sarà una serata che entrerà nella storia del Girona, qualsiasi sia il risultato, anche perché per la prima volta nella sua storia il club catalano si affaccerà su un palcoscenico europeo e mondiale di un certo spessore e valore come San Siro.

Ieri, su questi lidi, abbiamo parlato dello stupore dei calciatori del Girona durante il walk-around alla Scala del Calcio, stupiti e felici come se fossero dei bambini al parco giochi. Guai però a prendere sotto gamba la squadra di Michel, allenatore preparato che avrebbe già in serbo un tranello per il collega Conceiçao ed il Milan.

La 'visita' di San Siro rimarrà comunque nella storia, come scritto questa mattina in prima pagina da L'Esportiu, che in merito alla trasferta europea del Girona ha titolato: "È vero".