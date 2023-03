L'identikit di Retegui sul CorSera: "Il 9 che serve all'Italia". Il parere di Adani

MilanNews.it

Oggi il Corriere della Sera regala un vero e proprio identikit di Mateo Retegui, centravanti del Tigre (in prestito dal Boca Juniors) che ha fatto il suo esordio nelle convocazioni in nazionale e che è stato ripetutamente accostato al Milan. Il giornale generalista titola: "Chi è Mateo, il 9 che serve all'Italia". Nell'articolo sono state registrate le impressioni di Lele Adani che segue sulla Rai la nazionale azzurra ed è un grande appassionato di calcio sudamericano e argentino in particolare. "E' un duro, attacca porta e spazi. Non ha eleganza, sta a metà tra Belotti e Iaquinta".