L'indiscrezione del CorSera: "Stadio, Inter e Milan restano assieme"

Il tema dello stadio si scalda di nuovo, con la speranza che prima o poi, dopo anni di progetti, dichiarazioni e incontri istituzionali, si arrivi a una scelta definitiva. Oggi il Corriere della Sera riporta un'indiscrezione molto importante sul futuro dell'impianto, sia che ce ne sia uno nuovo sia che si continui con San Siro. Scrive il quotidiano generalista: "Stadio, Inter e Milan restano assieme. I costi di San Siro". Nel sottotitolo viene illustrato proprio quanto servirebbe per i lavori di ammodernamento del Meazza: "Per ristrutturare messi in conto 700 milioni".

Secondo quanto viene riportato le società sarebbero decise sulla scelta dell'impianto condiviso: rimane solamente da capire dove. La motivazione della scelta è semplice: "soluzione necessaria per abbattere i costi (che si aggirano sul miliardo). Troppo difficile rientrare dall'investimento con i costi dei biglietti imposti dallo stato italiano". Così venerdì i club incontrano Sala e valuteranno la proposta di San Siro che costerebbe, come detto, circa 700 milioni di euro, da spartire tra le società. Rimangono ancora vivi i progetti di San Donato e Rozzano con i club decisi eventualmente a muoversi in coppia anche lì (se non dovesse concretizzarsi San Siro): i due club si sono scambiati i documenti dei rispettivi progetti.