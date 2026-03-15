L'Inter pareggia contro l'Atalanta. CorSport: "Assalto Milan: oggi può portarsi a -5"

L'Inter pareggia contro l'Atalanta. CorSport: "Assalto Milan: oggi può portarsi a -5"MilanNews.it
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Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina: "Assalto Milan: oggi può portarsi a -5". I rossoneri, impegnati questa sera in casa della Lazio, dovranno sfruttare il mezzo passo falso di ieri dell'Inter che ha pareggiato contro l'Atalanta. Con una vittoria, la squadra di Allegri si porterebbe a -5 dalla vetta della classifica e terrebbe vivo il sogno scudetto.

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it