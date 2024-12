L'olandese segnante. La Gazzetta: "Reijnders è già a sei gol. Il club prepara il rinnovo"

Di solito si parla di olandese volante, ma in questo caso non può che essere "segnante". Con la doppietta di ieri contro l'Empoli, Tijjani Reijnders è già salito a sei gol in stagione, migliorando lo score della scorsa e prima con la maglia del Milan.

L'ex AZ Alkmaar non si sta mettendo in mostra solo grazie alle sue marcature, ma anche con prestazioni di livello che gli avrebbero permesso di finire nel mirino di alcune delle migliori squadre d'Europa. Consapevole del patrimonio che ha in rosa, però, il Milan si sarebbe iniziando a muovere in anticipo, come riportato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Il club prepara il rinnovo". È su giocatori come Reijnders che il Milan deve costruire il proprio futuro, anche perché in giro per l'Europa, come "l'olandese segnante", ce ne sono davvero pochi.