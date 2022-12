La Gazzetta apre così: "Qualità Pogba. Ibra per colpire. Gli uomini in più alla ripresa"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, in taglio laterale, dedica uno speciale alla lotta scudetto e in particolare agli uomini che potrebbero rivelarsi fondamentali per le squadre che inseguono il Napoli, capolista con un vantaggio rassicurante di otto punti. Il titolo recita: "Gli assi nella manica". E poi la specifica: "Qualità Pogba. Ibra per colpire. Gli uomini in più alla ripresa". In casa Milan è tornato a vedersi a Dubai Zlatan Ibrahimovic che potrebbe rivelarsi, anche ben oltre i 40 anni, una risorsa fondamentale per la squadra di Pioli, soprattutto dal punto di vista mentale.