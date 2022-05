La Gazzetta apre in taglio laterale sul Milan: "Una fame del Diavolo"

MilanNews.it

Nella prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in taglio laterale si legge il seguente titolo: "Una fame del diavolo: le motivazioni segrete di Pioli, Ibra, Maignan & co.". Il Milan si gioca lo scudetto domani alle 18 contro il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia: sono molti gli incentivi che spingeranno i giocatori rossoneri a dare il tutto per tutto negli ultimi 90 minuti del campionato.