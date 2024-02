La Gazzetta avverte: "Milan, occhio a Theo e Leao"

La Gazzetta dello Sport questa mattina si propone di avvertire il Milan e titola così: "Milan, occhio a Theo e Leao". Le prestazioni in campo dei due giocatori però non sono al centro dell'ammonimento della rosea, o almeno lo sono solo in parte. Infatti la preoccupazione che dovrebbe avere il club rossonero è dettata dalle voci di calciomercato. Non è un caso che nel sottotitolo si legga: "Bayern-Hernandez. Rafa nella lista Psg". E poi ancora: "I tedeschi puntano il terzino rossonero. Chiuso il rapporto tra il 10 e il suo agente".

Il primo argomento riguarda Theo Hernandez che sarebbe il primo obiettivo del Bayern Monaco qualora si concretizzasse l'addio di Alphonso Davies destinazione Real Madrid. Dal canto suo il terzino francese sta benissimo a Milano e il suo contratto scade nel 2026: probabile che si discuti presto tra club e agenti, anche se a oggi non si sono registrati contatti significativi. Per Leao c'è il Psg che sembra ormai rassegnato a perdere Mbappè: il Milan è protetto da una clausola di 175 milioni e anche quei non ci sono ancora trattative concrete sul tavolo ma più impressioni. Intanto sta per scadere la procura con Ted Dimvula anche se gli interessi del giocatore sono comunque gestiti sia dal papà Antonio che da Jorge Mendes.