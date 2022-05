La Gazzetta con il titolo in prima pagina: "Dai Milan, sarà il più bello"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola, La Gazzetta dello Sport propone un'intervista a otto grandi giocatori del Milan del passato che hanno detto la sua sulla lotta scudetto. Quasi tutti sono concordi che, se dovesse arrivare il titolo, sarebbe uno dei più belli della storia rossonera. Per questo la rosea oggi in prima pagina, in taglio centrale, recita: "Dai Milan, sarà il più bello". Usare il futuro è d'obbligo perché la partita decisiva con il Sassuolo va giocata ed è ancora tutto da scrivere.