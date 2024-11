La Gazzetta con le parole di Fonseca: "Il modo in cui prendiamo il primo gol non è normale"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina riprende anche le parole di Paulo Fonseca al termine della gara di Bratislava contro lo Slovan. La rosea cita nel suo titolo il tecnico portoghese che non può negare l'evidenza di una fase difensiva in clamorosa difficoltà: "Dobbiamo crescere nella fase difensiva". Ma a preoccupare un po' di più sono le parole che il mister utilizza per descrivere la prima rete subita dai rossoneri: "Il modo in cui subiamo il primo gol non è normale, abbiamo sbagliato nella marcatura preventiva".

Fonseca poi si difende, ascrivendo le colpe più agli errori individuali che globali dell'impianto tattico pensato da lui: "Non possiamo parlare di una situazione tattica sbagliata, semmai di una lettura del momento non corretta. In generale siamo migliorati in compattezza e siamo più corti. Dobbiamo crescere nelle situazioni individuali. Mi preoccupa il nostro momento difensivo e lavoro tanto per correggerlo, più di quanto abbia mai fatto in tutta la mia carriera".