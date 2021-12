La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina ai rossoneri in vista del match di Champions di oggi. “Canta Milan”, titola la rosea, che poi aggiunge: “La prima alla Scala del calcio: c’è il Liverpool. La spinta di San Siro per gli ultimi novanta minuti: Leao ko, tutto su Ibra, ma vincere può non bastare, dipende pure da Porti Atletico. Klopp fa turnover”.