La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sul testa a testa in campionato tra le due milanesi. "Derby Scudetto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il Diavolo evita il sorpasso di Conte. E dietro c’è il vuoto". Questo, invece, il commento della Gazzetta sul Milan: "Theo al 92esimo piega la Lazio: Natale a +1. Poi tutti da Pioli, una festa pazzesca".