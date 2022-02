La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla squadra di Stefano Pioli dopo il successo di ieri in Coppa Italia. “Che Diavoli”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Il Milan schianta la Lazio (4-0): altri due derby. Continua la festa dei rossoneri. Leao e Giroud (doppietta) dominano. Segna anche Kessie. Adesso la semifinale con i nerazzurri”.