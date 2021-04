La Gazzetta dello Sport: "E il Milan non c’è più..."

"E il Milan non c'è più...", titola La Gazzetta dello Sport dopo l'ennesima sconfitta della squadra milanista. "Lazio e Correa show - si legge a pagina 2 - i rossoneri crollano e adesso sono fuori dalla Champions. Seconda sconfitta di fila per Pioli, ora quinto. Grave errore di Orsato sul gol del 2-0. Doppietta dell’argentino, in gol pure Immobile. Inzaghi in lizza per un posto tra i quattro".