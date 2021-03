La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla squadra milanista, impegnata nel pomeriggio al Bentegodi. "Emergenza Milan: tutto su Leao", titola la rosea: "Si ferma anche Rebic - si legge - Pioli costretto ad aggrapparsi alla linea verde. A Verona gara fondamentale per i rossoneri. In difesa la coppia Romagnoli-Tomori".