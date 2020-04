La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura a Donnarumma, soffermandosi sul futuro del portiere rossonero, il quale ha il contratto in scadenza nel 2021. "Gigio, il Milan ci prova", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "La società studia il rinnovo fino al 2022 con un ingaggio più basso ma inserendo un bonus Champions importante".