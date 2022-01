"Giroud l’uomo di coppa", titola La Gazzetta dello Sport in vista del match di oggi contro il Genoa, gara che sancisce l'esordio dei rossoneri nell'edizione 2021-22 della Coppa Italia. "Il Milan a Olivier", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Il signore di San Siro vuole un altro trofeo. Dieci successi in bacheca e 5 gol in rossonero, tutti in casa".