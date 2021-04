La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, impegnati in serata (fischio d’inizio alle 18) sul campo del Parma. "Ibra con Rebic e Calha per blindare il 2° posto", titola la rosea di spalla, evidenziando così le probabili scelte di formazione di Pioli, che dovrebbe affidarsi ai titolarissimi.