La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri. "Ibra e Tonali, il Milan è vostro. Ora Brahim Diaz", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Zlatan firma, l’azzurro è preso. In Europa League il 17 settembre in Irlanda contro lo Shamrock".