La Gazzetta dello Sport: "Ibra sbarca a Sanremo? Trattative in corso"

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che riprende un’indiscrezione lanciata da Dagospia, Ibrahimovic potrebbe calcare il palcoscenico di Sanremo al prossimo Festival. Lo svedese potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello in una delle serate (forse anche più di una). Stando sempre a quanto riferito da Dagospia, in questi giorni sarebbero in corso le trattative per condurre in porto un’operazione che avrebbe buone possibilità di riuscita.