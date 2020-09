La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "L’Italia riparte lenta"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’intera prima pagina al GP di Monza e alla gara di ieri della Nazionale di Mancini. "L’Italia riparte lenta", titola la rosea a proposito dell’1-1 degli azzurri contro la Bosnia. "Frenata dopo 11 vittorie consecutive", si legge in taglio alto. A pagina 3 ecco "l’altra copertina", riservata soprattutto al calcio. Qui c’è spazio anche per le strategie di mercato del Milan: "Florentino e Soumaré le alternative a Bakayoko", scrive il noto quotidiano sportivo.