La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio ai rossoneri in prima pagina. "Missione Milan", titola la rosea: "La capolista tenta lo scatto - si legge di spalla - con la Fiorentina cerca la vittoria per fare la storia. Sarebbe la miglior partenza rossonera nell’era dei tre punti: Pioli batterebbe anche Ancelotti".