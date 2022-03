La Gazzetta dello Sport: "Milan-Inter si giocano tutto il piatto"

MilanNews.it

"Milan-Inter si giocano tutto il piatto", titola La Gazzetta dello Sport in vista del big match di questa sera. "Derby pesante", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Una sfida per la finale, un crocevia per lo scudetto. Rossoneri senza Tonali, ma a tre punte per "abbassare" Dumfries e Perisic. Nerazzurri in cerca del vero Lautaro che sarebbe la svolta".