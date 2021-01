La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al big match di oggi tra Inter e Milan. "Nati per il derby", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "San Siro, 20.45: sfida per la semifinale. Ma in gioco c’è molto di più. Conte cambia e pensa a Kolarov, Sanchez, Darmian e Perisic. Pioli è senza Gigio, parte con Leao, l’arma Mandzukic in panchina".