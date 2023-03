La Gazzetta dello Sport recita: "Zlatan l'immortale"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport guarda a questa sera quando il Milan scenderà in campo contro l'Udinese in Friuli nell'anticipo del sabato di Serie A. Il titolo della rosea si concentra sull'uomo che dopo più di un anno potrebbe tornare al centro dell'attacco rossonero: "Zlatan l'immortale". Nell'occhiello si legge: "Ibrahimovic è pronto. Il Milan ai suoi piedi e occhio al record". Il Milan si affida al suo totem di 41 anni questa sera per difendere il quarto posto dalle insidie della Roma e dal tentativo di rientro dell'Atalanta; allo stesso tempo i rossoneri vogliono mettere pressione a Inter e Lazio nella rincorsa al secondo posto.