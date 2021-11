La Gazzetta dello Sport su Maignan: "Mani scudetto"

"Maignan mani scudetto", titola La Gazzetta dello Sport parlando del rientro dell'estremo difensore rossonero. "Torna per blindare il primo posto", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Ora il Milan ha un leader in più". Contento, ovviamente, Stefano Pioli, che ieri ha dichiarato: "Mike ha accelerato il recupero perché ha una grandissima mentalità". Insomma, l'ex Lille ha stupito tutti: "Il portiere francese in campo con il Sassuolo, a 46 giorni dall’intervento al polso", aggiunge la Gazzetta per sottolineare l'eccezionalità del suo rientro.