La Gazzetta dello Sport titola: "Nuovi gol. Si accende solo Saelemaekers"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina titola così sulla prestazione offensiva del Milan nella gara di ieri contro il Salisburgo: "Nuovi gol. Leao e Giroud eroi in ombra, si accende solo Saelemaekers". Non è stata la partita sicuramente di Olivier Giroud, rimasto troppo fuori dalla manovra rossonera. Per Leao invece è arrivato comunque un assist e un palo, sintomo che anche in una serata meno esaltante, il portoghese rimane sempre tra i più pericolosi e può colpire da un momento all'altro. Il Milan si è dovuto per questo affidare a Saelemaekers, il goleador che non ti aspetti, che timbra per la prima volta in Champions League.