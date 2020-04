"Ripartenza: è scontro". Così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'infettivologo consulente del Governo - scrive la rosea in prima pagina - frena il calcio e fa arrabbiare la Lazio. Rezza (ISS): "Non darei l'ok". Cairo: "Ha ragione, si prenda atto". Ma la FIGC va avanti e come annunciato dal presidente Gravina domani ci sarà un vertice sul via agli allenamenti.