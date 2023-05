La Gazzetta fa il mercato del Milan: "Un Frattesi nel motore"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina prova a fare il mercato del Milan, facendo il punto su quelli che possono essere gli obiettivi di mercato. L'ultimo nome tirato fuori dalla rosea è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta: "Un Frattesi nel motore". Secondo la rosea questo sarebbe il profilo ideale per il centrocampo di Pioli: prezioso in difesa ma determinante anche in attacco, con 11 gol segnati nelle sue due prime stagioni in Serie A. Dato l'infortunio di Bennacer che starà fuori, verosimilmente, fino ad autunno inoltrato, Frattesi può essere una buona soluzione, anche se non l'unica.