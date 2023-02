La Gazzetta fa il punto sulla Champions: "Milan. Battuto Conte, ora il Diavolo è compatto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, al termine del turno di andata degli ottavi di finale di Champions League, fa il punto sulla situazione delle italiane, tutte vincenti e con la porta inviolata. Sul Milan la rosea titola: "Battuto Conte, ora il Diavolo è compatto". La vittoria contro il Tottenham sembra aver contribuito al processo di guarigione della squadra rossonera, dopo un mese di gennaio da horror. L'impegno, anche in vista del ritorno, è il più difficile per le italiane. Ora che Pioli ha ritrovato una solidità difensiva importante, c'è bisogno di unire a essa un gioco offensivo moderno. Inoltre in Europa va sempre considerata la tradizione e il fascino del rossonero, che brilla ancora di più quando risuonano le note della Champions League.